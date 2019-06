La novela entre Neymar y la modelo Najila Trindade tiene otro capítulo

El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar jr, sigue dando de qué hablar a la opinión pública tras ser acusado de violación por la modelo brasileña Najila Trindade, el 15 de mayo en un hotel de París.

Según la versión de la modelo, fue el propio futbolista quien la obligó a mantener relaciones sexuales, luego que ella se negara por que no tenía preservativo. Por su parte. Neymar indicó que en ningún momento fue forzada a nada, y reveló las conversaciones que tuvieron esa noche, en donde había una fotografía de Trindade con poca ropa mostrándole los moretones que el futbolista le habría dejado en sus glúteos.

En días recientes se publicó un video donde salen ambos acostados en la cama del hotel y posteriormente la modelo comienza a golpear a Neymar. La abogada del brasileño, Maira Fernández dijo: “Él va a declarar en breve, tiene mucho interés en hacerlo”.

Mientras que uno de los abogados de la modelo se retiró del caso tras ver ciertas contradicciones en las declaraciones de Trindade.

La conversación completa de whtasapp ha sido publicada por las televisoras más importantes de Brasil, Record y Globo.

Najila: Me voy a ir a dormir, ¿ok? No vienes y me tienes aquí esperando. Era sólo decir que no venías.

Neymar: En 15 llego. Me estaba arreglando. Hahaha.

Najila: Vas a casarte, no.

Neymar: Pero tenía una cena.

Neymar (en respuesta a la pregunta de la boda): Gracias a Dios, ¿no?

Najila: Se me va a quedar sin batería el móvil y no sé dónde está mi cargador. Estoy esperando, 203 (el número de la habitación).

Los mensajes se interrumpen en este punto a las 17:18 horas y prosiguen alrededor de una hora más tarde, supuestamente después de que Neymar se marchara del hotel.

Neymar: Independiente de lo que has hecho conmigo, te perdono. Está bien ahí. Cualquier cosa manda mensaje.

Najila: Quiero irme. Sólo eso.

Neymar: Ok.

Najila envía en este momento la foto de sus nalgas y Neymar responde con un emoticón de una cara triste y de la figura con los brazos abiertos. Najila envía una foto más.

Najila: Llevaba pantalón corto a causa de esto. ¿Recuerdas todo lo de ayer? En fin.

Neymar: Obvio.

Najila: Me puedes bloquear. Voy a desaparecer, voy a acabar con esta ***** que estoy sintiendo. No sé cómo explicarlo.

Neymar: Relájate, sigue tu vida, todo está bien.

Najila: Si consigues el vuelo por la mañana me avisas, por favor.

Neymar: Ok, mando.

Najila: El tipo que he conocido hoy no era el mismo que el de ayer. Fue por el Neymar de hoy por el que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien, soy normal.

Najila: Todos lo somos.

Neymar: Es que ayer fue rápido y no tuvimos tiempo que conversar y hoy la gente ha cambiado de idea.

Najila: Puede ser. Yo estaba emocionada de conocerte, ayer fue todo tan rápido. Por la mañana vi estas marcas, ayer apenas hablamos, tú estabas agitado y hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo.

Najila: Tuvimos un desencuentro. Qué pena que saliera mal.

Neymar: Pero de las marcas tú también fuiste culpable, hahaha, tú pedías más.

Neymar vuelve a adjuntar un emoji de la figura con los brazos abiertos.

Neymar (contestando a lo del desencuentro): Sí, por desgracia.

Neymar (contestando a que saliera mal): Nada de nada, la gente se conoció y fue legal. Da para ver que eres una persona manera. Desafortunadamente, el episodio de hoy lo estropeó un poco. Pero fue un placer conocerte.

Najila (contestando a lo de las marcas): ¿Estás loco? Te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia.

Neymar manda un emoticono pensativo.

Najila: Se queda así. Tú sigues siendo Neymar y yo solo una cualquiera. Si has enviado esa foto a alguien, por favor, pídela que la borre, porque no quiero nada que relacione mi nombre con el tuyo.

Neymar: Jamás haría eso.

Najila: Al lado de lo que has hecho, no sería nada. Aunque haya cambiado sólo hoy (y tomado por loca, porque antes de la ficha no había caído), tú sabes muy bien lo que hiciste y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste! A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablemos, en el fondo sabes lo que pasó. Dios es justo y Él no se compra con dinero. Espero que nunca sientas la mitad de la angustia que he sentido en este viaje. Creo que una GP (chica del programa) es tratada con más empatía. Lo que más me asusta de todo es que realmente tú encuentres que todo fue bien, y estoy totalmente loca. Demuestra que tu cerebro sólo funciona dentro del campo y tu corazón no funciona en ninguna parte. Pero, en fin, sea lo que sea, no importa más. Voy a seguir y pondré el remedio posible para olvidar que un día estuve aquí para ser tratada así. Duerme bien y gracias. Por lo menos, ahora yo sé realmente quién es Neymar jr.

Neymar declaró en la comisaría de Represión de Crímenes Informáticos de Rio de Janeiro por publicar el video de la conversación por Instagram.

En Brasil se considera delito es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o vídeos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima, lo que puede acarrear una pena de uno a cinco años de cárcel.

Al salir de la estación policial agradeció en apoyo de toso sus amigos y familiares “Quiero agradecer todo el apoyo, por los mensajes que todo el mundo me mandó, a mis amigos, a todo el mundo que me está acompañando gracias por el cariño, decirles que me sentí muy amado y agradezco por ese cariño".

Todavía se espera que el jugador brasileño declare en la comisaria especializada en la violencia contra la mujer de Sao Paulo en donde fue puesta la denuncia por Najila Trindade.