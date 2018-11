N'Golo Kanté renovó con el Chelsea hasta 2023

El mediocampista N'Golo Kanté, campeón del mundo con Francia, renovó su contrato con el Chelsea y ahora quedó comprometido hasta 2023, anunció este viernes el club londinense.

"N'Golo Kanté prolongó hoy su estancia en Stamford Bridge, firmando un nuevo contrato de cinco años", escribió en su página de internet la entidad sobre el futbolista de 27 años de edad, que llegó en 2016 procedente del Leicester.

"Estoy contento de renovar con el Chelsea, he pasado dos buenos años aquí y habrá otros. Desde mi llegada he mejorado mucho como jugador, he cumplido desafíos", comentó Kanté.

Los detalles económicos del nuevo contrato no fueron facilitados. El monto de su traspaso en 2016 fue de 30 millones de libras (cerca de 34 millones de euros).

Aclamado en Francia, con la que fue una pieza fundamental en el Mundial de Rusia, Kanté saltó a la fama en el curso 2015-2016, cuando lideró desde el mediocentro al Leicester en su improbable título de la Premier League. Un año después, en 2017 fue elegido mejor jugador de la temporada en Inglaterra.

En los últimos años, la prensa francesa e inglesa ha informado del interés del París Saint-Germain por incorporar al jugador.

Luego de un año pasado para el olvido con Antonio Conte en el banquillo, el Chelsea ha vuelto a levantar la cabeza este curso con Maurizio Sarri. Es tercero a 4 puntos del líder Manchester City. En su primera temporada, el centrocampista fue campeón de Inglaterra.