Neymar se quejó de la cantidad de faltas que sufrió ante México

"Ellos hablaron demasiado antes del partido y hoy se han ido a casa", expresó Neymar tras el partido que redondeó en Samara con un gol y una asistencia para garantizar la clasificación de Brasil a los cuartos de final del Mundial de Rusia a expensas de México.

El jugador, que ha igualado a Philippe Coutinho con dos goles en la cima de los anotadores de Brasil en el Mundial y se aislado en el cuarto puesto de la lista de todos los tiempos de la Canarinha, aludió así a las declaraciones que la víspera del encuentro ofreció Andrés Guardado.

El jugador el Real Betis dijo que Neymar gusta de "exagerar las faltas" para impresionar al árbitro y "tirarse muchísimo" al piso.

Tras el pitido final el brasileño aprovechó el resultado para criticar el exceso de faltas sufridas y el pisotón que recibió de Miguel Layún cuando estaba en el suelo, afuera de la cancha, en el segundo tiempo.

"Es complicado, no es una cosa que me corresponde. Solo sufro el dolor. Recibí una pisada desleal, porque fue fuera de una jugada, afuera de la cancha. Y eso no puede ser así", se quejó.

Al ser consultado por su nivel personal dijo que, pese a la demostración en el partido que le convirtió en la figura del partido, está "casi al ciento por ciento".

"No quiero que sea la Copa de Neymar, quiero que se la Copa de Brasil, el colectivo es lo más importante. Soy feliz por hacer parte de este grupo. Con seguridad el equipo puede llegar muy lejos", puntualizó.