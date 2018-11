Neymar habría acordado su salida del PSG para el año 2019

El futbolista brasileño Neymar presuntamenta habría pactado con el club Paris Saint Germain (PSG) para salir del equipo francés luego que finalice la temporada en el año 2019.

El jugador y el equipo establecieron un presunto acuerdo que dejaría al astro brasileño marcharse a otro conjunto que deberá pagar al menos 200 millones de euros para obtener su fichaje, de acuerdo con el programa francés La Porteria de Betevé.

El ex jugador del Barcelona habría mantenido contactos con la directiva del Barcelona, y si no se convreta su fichaje con su ex equipo su nueva casa sería la del Real Madrid.

Neymar es el actual jugador más caro de la historia luego que el PSG desembolsó en el año 2017 222 millones de euros al Barcelona para tener al crack brasileño.