Neymar felicitó a Rakitic y a Mbappé

La estrella de la selección brasileña Neymar felicitó al centrocampista croata Ivan Rakitic y al delantero francés Kylian Mbappé por alcanzar la final del Mundial de Rusia y se lamentó por no estar el domingo en el estadio olímpico Luzhnikí.

"Sabemos lo duro que fue para ustedes llegar hasta aquí. Ahora disfruten y diviertanse, pues valió la pena. Estoy muy feliz por los dos y me emociono viendo la reacción de los hinchas de sus países", escribió el delantero brasileño en su cuenta oficial de Instagram.

Con estas palabras, Neymar rompió un silencio de una semana, que se mantenía desde que la pentacampeona del mundo fue eliminada en los cuartos de final del Mundial frente a Bélgica (1-2).

"No lo niego, me gustaría estar con uno de ustedes dentro del campo, pero no fue posible en esta Copa. Queda para Catar...", se lamentó el delantero del París Saint-Germain (PSG), quien se encuentra estos días de vacaciones en Brasil.

Neymar, que comparte vestuario con Mbappé en el PSG y fue compañero de Rakitic en el Barcelona, deseó que ambos "se diviertan mucho" en la final del domingo, "sin olvidar que es una competición y que independientemente del resultado" ya pueden ser considerados unos "campeones".