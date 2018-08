Newcastle United anunció la incorporación de Salomón Rondón

El Newcastle United confirmó este lunes la incorporación del delantero venezolano Salomón Rondón, procedente del West Bromwich, en préstamo por una temporada.

"Es un honor estar aquí y estoy emocionado de comenzar con mis compañeros de equipo", expresó Rondón.

El anterior equipo de l delantero venezolano, que descendió de la Premier League, sumó a sus filas a Dwigth Gayle, procedente del Newcastle.

"Cuando estábamos buscando opciones por adelantado, sabíamos lo importante que sería la experiencia. Salomón ha estado en la Premier League por un tiempo y sabe lo exigente que es”, dijo Rafael Benítez, entrenador del equipo inglés.

Salomón Rondón, que con la Vinotinto ha marcado 19 goles, también ha jugado en España y Rusia.

