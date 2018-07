Un Mundial diferente

La Copa del Mundo de Rusia 2018 será recordado siempre por el Mundial de las sorpresas, independientemente de la selección que finalmente levante el título. Bien lo han notado en las casas de apuestas como puede comprobarse en apuestasdeportivas24.org. Cuatro campeonas se han quedado fuera de los cuartos de final y nuevas selecciones emergen con fuerza para soñar con el trofeo.

Alemania protagoniza la primera y gran sorpresa al no ser capaz de superar la fase de grupos al perder ante México y Corea del Sur. Fue una eliminación histórica, ya que por primera vez en su historia, la selección germana no superó la primera ronda de un Mundial. Alemania ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones y es la selección que más finales ha disputado con ocho. El equipo que dirige el mediático Joachim Low no estuvo a la altura de las circunstancias.

Otras dos selecciones que se han ido a casa antes de los esperado han sido Argentina y España. La albiceleste de Leo Messi empezó con mal pie su Mundial tras empatar con Islandia y perder de forma estrepitosa ante la Croacia de Lucha Modric y Rakitic por 3-0. Logró alcanzar los octavos de final de milagro y en esa ronda le esperaba una Francia superior. Cuarto Mundial y Leo Messi no consigue llevar a Argentina a ser campeona del mundo. La comparación con Diego Armando Maradona es inevitable y en el país se habla de que éste podría haber sido el último Mundial de 'la pulga', considerado por muchos el mejor jugador de la historia. De esta manera, las actuales campeona y subcampeona,no han sido capaces de situarse entre los ocho candidatos al título en Rusia.

La tercera noticia inesperada la ha protagonizado España, que cayó en penaltis ante la anfitriona Rusia. A la 'roja' no le valió su estilo de posesión, completando 1.114 pases durante los 120 minutos de partido, un récord en la historia de los mundiales. Velve a decepcionar, ya que la campeona de 2010 no logró superar la fase de grupos en Brasil 2014. A estas tres selecciones ausentes en la ronda de cuartos de final hay que sumar a Italia, que no logró clasificarse para el Mundial. Entre estos cuatro países suman 11 copas del mundo de las 20 ediciones que se han disputado.. Tampoco pudo clasificarse el combinado de Holanda, segundo y tercero en las dos últimas participaciones.

Las sorpresas también se encuentran en algunas de las selecciones clasificadas entre las ocho mejores, como es el caso de Rusia y Croacia. El conjunto ruso es el número 70 en el ranking FIFA y encuentra su mejor clasificación en un Mundial en 1966, cuando acabó cuarto. Los croatas, por su parte, quieren mejorar la tercera posición de Francia 98, hasta el momento su mejor registro. Una de ellas estará en semifinales.

En el mismo cuadro, Suecia vuelve a unos cuartos de final 24 años después. El conjuno sueco, que jugó la final de 1958 en Estocolmo, tiene como referencia su participación en USA 1994, en el que fue tercero. Inglaterra completa el cuadro de los cuartos de final tras romper su maldición de los penaltis.