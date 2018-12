Mourinho: Tengo un futuro sin el Manchester United

José Mourinho, ex director técnico del Manchester United, eludió detenerse en los detalles de su despido del club inglés, explicando que aún tiene un futuro por delante en el fútbol.

"El Manchester United tiene un futuro sin mí y yo tengo un futuro sin el Manchester United. ¿Por qué debería compartir mis sentimientos? Eso se terminó", declaró Mourinho cerca de su casa en Londres.

"Ustedes me conocen, yo no cambio. Lo que hice al dejar el Chelsea es lo que haré ahora. Me quedo con las cosas buenas y no hablo de cosas que pasaron en el club. Podríamos hablar de muchas cosas buenas, podríamos hablar de otras cosas menos buenas", añadió el técnico luso.

Mourinho señaló que siempre fue crítico con los entrenadores que abandonan los clubes y comentan lo que pasó.

“Antes de que regrese al fútbol creo que tengo derecho a vivir mi vida normalmente, como hago ahora haciendo las compras y paseando. El Manchester United es pasado", insistió el técnico de 55 años de edad.

El técnico luso fue cesado el martes después de la crisis de resultados en la que está inmerso el Manchester United. Los 'Diablos Rojos' están a once puntos del 4º puesto, último que da acceso a la Liga de Campeones.