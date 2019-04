Mourinho: “No estoy sufriendo por no entrenar”

El técnico portugués José Mourinho, quien actualmente se encuentra sin club, aseguró este lunes que no está sufriendo por no entrenar en estos momentos y que desea volver a los banquillos la próxima temporada.

"No estoy sufriendo por no entrenar. Tengo tiempo para pensar en otras cosas. Pero, honestamente, me gustaría volver la próxima pretemporada", dijo durante una intervención en un foro organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol en Portugal..

El técnico luso, sin club desde que el Manchester United rescindió su contrato el pasado mes de diciembre, señaló que quiere entrenar en un equipo y una competición que le motiven.

"Decidí no entrenar hasta el inicio de la próxima temporada y, aun así, para volver tiene que ser a un club y a una competición que me motive", destacó.

Mourinho reconoció que le gustaría dirigir a la selección de Portugal en algún momento, aunque no está en sus planes a corto o medio plazo.

"Fernando (Santos) que no se preocupe, que no estoy interesado ahora ni en los próximos tiempos. Somos buenos amigos", bromeó en referencia al seleccionador actual. "Es una cosa que me gustaría hacer antes de acabar, pero como me falta tanto para acabar mi carrera, no va a ser ya y ya veremos si la oportunidad llega o no", dijo.