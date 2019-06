La mitad de los brasileños no cree que su selección gane la Copa América

Casi la mitad de los brasileños no ve a su selección como favorita para ganar la Copa América de 2019, que comienza el viernes en su propia tierra, y de la que su estrella Neymar estará ausente por lesión, según un sondeo revelado este jueves.

Preguntados si consideran que la "selección brasileña es favorita para ganar la Copa América que se realizará en Brasil", 46% respondió No, frente a 39,6% que dijo Sí, y 14,4% que "no sabe" o no respondió, indicó una encuesta del instituto Paraná Pesquisas.

La muestra se tomó por teléfono, y se consultó a 2.071 personas mayores de 16 años, entre el 4 y el 6 de junio. Precisamente, ese último día la Confederación Brasileña de Fútbol anunció la baja del delantero del Paris Saint-Germain por la "gravedad" de la lesión en el tobillo derecho.

Neymar, que además está inmerso en un escándalo por señalamientos de violación, se lastimó en un amistoso de la verde amarela con Catar –preparatorio para el torneo continental– jugado en Brasilia.

El equipo de Tite se estrenará el viernes ante Bolivia en el estadio Morumbí de São Paulo. Los anfitriones comparten el Grupo A junto con los bolivianos, Perú y Venezuela. Además, 70% de los encuestados reconoció que está "poco" o "nada" interesados en la Copa América, en la que los brasileños buscan su novena estrella en la competición. 23,7% dijo que está "interesado" y 3,4% "muy interesado" en el torneo.

Los organizadores de la copa informaron el miércoles que solamente han vendido 65% de las entradas de los 26 duelos, frente a 70% que esperaban tener comercializados a esta altura; aunque se mostraron esperanzados en que las ventas repunten una vez comiencen los partidos.