Minasoro FC se pronunció sobre hechos violentos contra árbitro

Minasoro FC, equipo de tercera división de Venezuela, se pronunció este martes sobre los hechos violentos que hubo el sábado 10 de noviembre contra el cuerpo arbitral, en el partido frente al Caracas FC B.

La institución rechazó cualquier acto de violencia y argumentó que las decisiones de Gregory González, el juez principal, fueron "erróneas y mal intencionadas", al permitir una serie de "irregularidades" en su contra.

"Ejerceremos todas las acciones para protestar dicho encuentro, debido a las múltiples irregularidades dentro y fuera de la cancha, las cuales sin duda alguna tienen como meta beneficiar a un tercer club en disputa directa por un cupo a la segunda división", expresó.

Indicó que tomará las acciones legales necesarias en materia administrativa y disciplinaria dentro del caso y reconoció que los jugadores reaccionaron de la forma menos indicada.

También exigió respeto y pidió disculpas tanto la terna arbitral como a la fanaticada que asistió al Cocodrilos Sports Park, en Caracas, por lo acontecido.

Varios jugadores del Minasoro agredieron físicamente al árbitro principal en el gramado del Cocodrilos Sports Park, por la quinta jornada correspondiente al Cuadrangular A de la tercera división.

El juez cantó falta en el cuarto minuto del tiempo añadido, debido a que el arquero de Minasoro hizo tiempo. El filial del Caracas consiguió el empate (1-1) y algunos futbolistas visitantes respondieron con violencia al final del partido.

Acá pueden ver desde otro ángulo el video de la agresión de los jugadores y parte del CT de Minasoro, sobre el árbitro en este partido de Tercera División. Siento indignación, y no me salgan con que el árbitro decretó un tiro libre errado o lo que sea. NO HAY JUSTIFICACIÓN pic.twitter.com/6RhjGQjyJI