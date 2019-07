Militao se mareó en la presentación con el Real Madrid

Eder Militao, que había sido anunciado por el Real Madrid como nueva incorporación para la venidera campaña, sufrió un mareo en plena rueda de presa de su presentación con el club. El futbolista tuvo que abandonar la sala del Santiago Bernabéu donde se dirigía a los medios.

"Me estoy mareando, estoy nervioso, es una emoción enorme", fue la expresión con la que el flamante fichaje blanco puso fin a sus declaraciones. Antes de la indisposición, manifestó que su deseo era formar parte de la plantilla titular. "He venido a hacer mi trabajo, sé que no va a ser sencillo; pero si el entrenador me da la oportunidad, haré un buen trabajo. La titularidad la decide Zidane”, apuntó el brasileño.

El defensor central de 21 años de edad estuvo acompañado por su familia en la comparecencia, en la que afirmó que era un futbolista que jugaba con pasión. Militao ya cuenta con la revisión médica en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, en Madrid.

El ex jugador de Porto viene de formar parte del plantel brasileño que ganó la Copa América 2019 y ahora se fija en los planes de su nueva entidad, que lo fichó a través de una operación que se cerró por 50 millones de euros y que lo unen a los de Valdebebas por 6 temporadas.

Lo sucedido en la rueda de prensa parece ser un percance menor, pues el Real Madrid aún no ha emitido información alguna que indique lo contrario.