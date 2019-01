Miku Fedor: Hijos de militares chavistas van con Ferrari a los restaurantes

Nicolás "Miku" Fedor, futbolista venezolano que reside en Madrid, indicó que en la ciudad española hijos de políticos del oficialismo tienen carros costosos y "van a restaurantes con el dinero del pueblo".

"Vivo en Madrid y los hijos de militaristas chavistas e hijos de políticos van aquí con Ferrari y van a restaurantes con el dinero del pueblo, el que no va a Venezuela no sabe lo que ocurre. Yo que voy a menudo puedo decir que la situación es dramática", dijo Fedor en entrevista con el diario Marca.

El jugador venezolano del Bengaluru FC indicó que en Venezuela no hubo un golpe de estado y tampoco Juan Guaidó se autoproclamó como presidente, como dicen en España.

"El presidente está haciendo uso de una ley que está redactada, es legal. Todos los que estamos esperando para la mejora de nuestro país esperamos que tengamos apoyo internacional. Creo que el gobierno español se acabará pronunciando", acotó.

Por otra parte, Fedor explicó que hay un grave error en Venezuela porque "la guardia nacional está militarizada" y que durante 20 años ha sido así. Además agregó que ha pasado miedo en el país desde que ha venido con sus hijas debido al peligro que les pueda ocurrir algo.

"Ahora que tengo niñas sí que cambia todo. Tomo muchas precauciones cuando voy. Nosotros nos manejamos porque crecimos allí y sabemos por dónde moverse. Mis niñas son madrileñas y están acostumbradas a otra cosa. Les cuesta cuando les digo 'no bajes la ventana, no te asomes, vámonos rápido o no hables con nadie en el centro comercial'", afirmó.

Con información de Marca