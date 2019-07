Messi y Maradona: la comparación que trascendió los terrenos de juego

En el ideario del seguidor del fútbol argentino la historia pareciera cíclica, puesto que siempre buscan en el paso de los años episodios o personajes que se asemejen con etapas pasadas.

Las declaraciones de Lionel Messi contra la Conmebol todavía están frescas y generan gran impacto. Eso es indudable, pero no es lo único; sus palabras también se aprovecharon para continuar con la eterna comparación con Diego Maradona, esta vez fuera de las canchas.

En Argentina el debate sobre quién es el mejor de la historia, entre el jugador del Barcelona y el ex jugador del Napoli, aún permanece. Es algo que, al parecer, no tendrá fin por la subjetividad del asunto.

La discusión siempre tuvo esencia en las estadísticas, en el análisis de lo hecho por Maradona en el campo de juego y lo que sigue haciendo la Pulga en las canchas. Todo se resumía en lo técnico, en lo táctico, en los títulos, pero ahora la comparación se extendió a la personalidad de ambos.

“No tenemos que ser parte de esta corrupción", fue la contundente frase con la que el diez de la selección Argentina cargó contra la Confederación Suramericana, luego del partido por el tercer lugar en la Copa América 2019 frente a Chile.

Se mostró combativo y sin tapujos, sacó a relucir al mundo una versión diferente de Messi; que históricamente había acostumbrado a los seguidores del balompié a verlo comedido en sus declaraciones.

Maradona también utilizó una frase lapidaria en los años noventa para enfrentar al máximo organismo del fútbol internacional, La FIFA. El pelusa sí era más polémico y no rehusaba las declaraciones que dejaran titulares al día siguiente. Su “me cortaron las piernas y encima no me dejan defenderme” fue la respuesta inmediata al episodio que lo sacaría del Mundial de Estados Unidos 1994 por acusación de dopaje.

En el país sureño parte de la afición habla del nuevo Messi. Hablan del capitán albiceleste como el líder que se puso al frente en los momentos que alguien debía alzar la voz. Lo comparan con la eterna figura del Pibe de Oro que se pecheaba con la FIFA a cada momento.

Ante ese escenario cabe la pregunta sobre si el Messi que soltó frases como "la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco" hay similitudes con el Maradona que expresaba que lo dejaban solo en aquel certamen.

El contexto era copero para ambos. Mientras que a Maradó lo sacaban del mundial en 1994, Leo se despedía en 2019 de la Copa América dejando entrever que todo estaba armado para el equipo brasileño, que era anfitrión del torneo. Maradona atacó a la FIFA, Messi a la Conmebol. Con todo esto, el seguidor de este deporte tendrá que analizar con cuál Lionel se queda, si con el que se parece a Diego o con el jugador que era reacio a declarar cosas incómodas. ¿Con qué versión se queda?