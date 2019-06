Messi afronta un nuevo escollo: la desprejuiciada Venezuela

En su búsqueda de conquistar un título con Argentina, Lionel Messi tiene este viernes un duro escollo en cuartos de final de la Copa América-2019: la desprejuiciada Venezuela que quiere dar el campanazo en el estadio Maracaná.

Y a la vuelta de la esquina espera Brasil –el martes en Belo Horizonte–, que sufrió el jueves para conseguir su boleto a semifinales y lo logró después de una dramática definición por penales en la que derrotó 4-3 a Paraguay. También este viernes, en São Paulo, desde las 8:00 pm, hora local, el bicampeón Chile pone en riesgo su corona ante la envalentonada Colombia de Carlos Queiroz, la única selección que ha ganado todos los partidos disputados en Brasil-2019.

Una copa de Vinotinto. Argentina sufrió para llegar a cuartos de final y recién aseguró el pase en su último partido de la fase de grupos, cuando derrotó a Qatar por 2-0. Pero "ahora empieza otro torneo", aseguró Messi, y de entrada le tocó un rival complicado, la Venezuela de Rafael Dudamel en el mítico Maracaná, desde las 3:00 pm.

"Estamos confiados en que podemos seguir avanzando y se respira un aire positivo", dijo el entrenador argentino, Lionel Scaloni, este jueves un día antes del partido contra la Vinotinto. "Arrancamos de menor a mayor en esta Copa, partido tras partido hemos ido ganando confianza, hemos ido ganando el funcionamiento que el equipo necesita", agregó Scaloni, que, sin embargo, advirtió que a Argentina no le conviene un partido de "ida y vuelta" en el que quede desprotegida en defensa.

Y es que la Vinotinto es una selección joven, muy sólida en defensa –sabe sufrir para aguantar un resultado– y juega mucho al contragolpe, sobre todo por las bandas, en busca de Salomón Rondón, el potente punta del Newcastle inglés. Dudamel sabe que tiene ante sí una posibilidad de patear el tablero anta la Albiceleste, "un rival de mucha historia".

"Argentina es bicampeona del mundo, que tiene al mejor jugador del mundo (Lionel Messi)", sostuvo el entrenador Vinotinto, que ya ha avisado que vino a la Copa América a "jugar seis partidos" esto es, llegar a semifinales como mínimo.

Colombia reta al bicampeón. En el Arena Corinthians, en São Paulo, el bicampeón Chile pone en juego su corona ante un rival de temer, la selección cafetera de Carlos Queiroz, el equipo que más impresionó en la primera ronda de la Copa América, en la que ganó sus tres partidos y terminó con la valla invicta.

"Sabemos que (Colombia) tiene un gran potencial, que ha adquirido una gran dimensión en este momento, en lo que es tanto en la colectividad como el rendimiento individual de algunos hombres importantes, (pero) estamos dispuestos a hacer un gran juego", dijo este viernes en rueda de prensa el DT de la Roja, el colombiano Reinaldo Rueda.

Este partido "no es de favoritos, el que mejor haga las cosas es el que va a avanzar", afirmó el portero chileno, Gabriel Arias. Sin embargo, las apuestas parecen estar con Colombia, aunque Queiroz no quiere calzarse el traje de favorito. "Los campeones son Chile, nosotros llegamos para crecer o aprender con ellos", afirmó el entrenador portugués de la oncena cafetera. "Pero Colombia no es inferior", señaló por su parte el zaguero Davinson Sánchez. "Colombia tiene argumentos para pelear contra cualquiera", añadió.

El vencedor de este partido jugará el miércoles en Porto Alegre en semifinales contra el ganador del choque entre Uruguay y Perú, que cierran el sábado los cuartos de final en Salvador (nordeste).