Mbappé ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven

El delantero francés Kylian Mbappé fue galardonado con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, que por primera ves fue entregado por la revista France Football, la misma que otorga el Balón de Oro.

"Es un gran honor estar aquí con tanta gente importante del fútbol y con mi familia. Estoy muy contento de recibir este premio que recompensa un formidable año que he podido tener gracias a mis compañeros del PSG, pero también de la selección", aseguró tras recibir el galardón.

Mbappé, de 19 años, aseguró que junto con sus compañeros de la selección francesa, con quienes ganó el Mundial de Rusia 2018, lograron un gran hito.

"Hemos marcado la historia todos juntos. Es el buen momento para agradecerles su importancia capital para que yo gane este premio y una motivación para seguir trabajando", dijo el futbolista, que durante dos años más puede optar al trofeo Kopa.

Pero Mbappé aseguró que no se pone límites y que le gustaría ganarlo todo. "Todo pasará por un trabajo sin descanso y la ayuda de mis compañeros", concluyó.

���� Kylian Mbappé (@KMbappe) is the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/QnHX48y1AF