"Se terminó toda esta historia. A partir de ahora soy un hincha más de la selección argentina. Ojalá que estos chicos puedan ganar algo en el futuro." Con esa breve frase y una profunda emoción que lo tuvo durante el breve contacto con la televisión al borde del llanto, Javier Mascherano anunció su retiro de la selección argentina.

Sobre su último encuentro, el número 20 por Copas del Mundo con la casaca albiceleste, analizó: "Creo que lo dimos todo hasta el final. Fue un partido muy loco, en el que no empezamos bien, nos recuperamos, lo dimos vuelta. Y el empate de ellos nos hizo mucho daño. Nos costó levantarnos, pero no tenemos nada para reprocharnos. Cuando te vaciás, no hay nada que reprocharse. El fútbol es así. Lo teníamos controlado, nos hacen un gol de otro partido y demostraron ser un gran equipo".

Luego de formar parte de los seleccionados juveniles desde los 15 años, Mascherano disputó 147 partidos con la celeste y blanca, superando así a Javier Zanetti (142) para convertirse en el futbolista con más presencias en historia albiceleste.

Más allá de su propio fastidio por no haber podido coronar con un título grande su camino con la camiseta argentina, en estos 19 años 'Masche' logró dos medallas doradas olímpicas, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y se colgó la medalla de subcampeón en las Copas América de 2004, 2007, 2015 y 2016.