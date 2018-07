Marcelo envió emotivo mensaje para despedir a Ronaldo del Real Madrid

La imagen del abrazo entre los futbolistas Cristiano Ronaldo y Marcelo Vieira describen la profunda amistad de diez años entre los astros.

Aunque ya no jugarán en el mismo equipo (Real Madrid), en un mensaje publicado en redes sociales el brasileño se despidió de su compañero publicando una fotografía y un cariñoso mensaje. Le dijo que lo extrañará y le deseó mucha felicidad para su nuevo camino.

Y es que Ronaldo ahora jugará con la Juventus de Turín, de Italia, en compañía del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien le cedió su dorsal 7 al portugués.

"¡Han sido casi 10 años a tu lado, 10 años de alegría, buen fútbol, victorias, derrotas y momentos maravillosos! He aprendido mucho de ti, tu dedicación es lo más extraño que vi en un deportista", escribió el segundo capitán del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

Este martes se hizo oficial el traspaso del luso a la Juventus' por 112 millones de euros. Se trata del traspaso más caro en la historia del Real Madrid, con el que Ronaldo buscará seguir escribiendo una carrera de éxitos.

Con 450 goles, el portugués es el máximo goleador histórico del conjunto merengue y ha ganado en cinco ocasiones el Balón de Oro.

Este es el mensaje completo:

"¿Quién lo diría eh, Cris!!! Es hora de decirte hasta pronto...

¡Te juro que no imaginaba que ese día llegaría! Pero nada en esta vida es para siempre, espero que seas muy feliz en tu nuevo camino.

¡Han sido casi 10 años a tu lado, 10 años de alegría, buen fútbol, victorias, derrotas y momentos maravillosos! He aprendido mucho de ti, tu dedicación es lo más extraño que vi en un deportista. ¡Todo lo bueno para ti y tu hermosa familia!

Voy a echar de menos nuestras charlas antes de los partidos, cuando acertabas los resultados y cuando antes de las finales nos tranquilizabas con tu experiencia y el cariño que dabas a los más jóvenes!

Tengo el orgullo de haber jugado contigo, no porque seas el mejor jugador sino por la persona que eres.

Cuando deje de jugar me sentaré en el bar a tomar una cerveza, contaré varias historias y enseñaré todas nuestras fotos.