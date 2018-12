Maradona protagonizó una nueva polémica en México

Nuevamente, el argentino ex futbolista Diego Armando Maradona se convirtió en el centro de atención. Esta vez, en la final de ida del Ascenso de México en la que Dorados recibió al Atlético de San Luis y se llevó el triunfo 1-0.

En el tiempo agregado, el árbitro central Mario Humberto Vargas expulsó a Maradona por los constantes reclamos, además de que el argentino encaró a Alfonso Sosa, técnico de San Luis.

Pero previo al partido, León Lecanda, reportero de ESPN, entrevistó a Maradona y comenzó una nueva polémica.

El ex campeón del mundo aseguró que él fue a México a trabajar y no de vacaciones. “Me gustaría que la gente de ESPN se de cuenta que venimos a trabajar, no de vacaciones, yo no estoy de vacaciones, estamos en la final de la liga”.

Después, el reportero cuestionó a Maradona: “¿has callado bocas?”; a lo que el técnico de Dorados respondió: “la tuya por ejemplo”. Y cuando el periodista intentó hacer una pregunta más, pero ahora en relación a la final de la Copa Libertadores, Maradona pidió que lo retiraran de esa zona del campo.