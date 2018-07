Maradona pidió disculpas por acusaciones a árbitros

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona pidió disculpas por sus declaraciones recientes en contra del árbitro estadounidense Mark Geiger, quien dirigió el encuentro en octavos de final entre Colombia e Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018.

El campeón del Mundo en 1986 pidió disculpas a través de una publicación en su cuenta de Instragram: “Por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo”, indicó en la publicación.

Maradona había asegurado durante un programa de la cadena TeleSur que la actuación de Geiger “no se podía creer”. Además, expresó que había visto una FIFA “vieja y arreglada”. Según el ex futbolista, el árbitro “inventó” un penalti que propició el 1-0 de Inglaterra.

"No fue penal, fue falta de Kane. No hay criterios. ¿Por qué no pidieron el Video Arbitraje (VAR)?", acotó durante la transmisión. Posteriormente, la FIFA calificó sus declaraciones como "comentarios inapropiados e infundados" condenó las críticas en contra de sus árbitros.