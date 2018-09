Maradona: "Maduro me ofreció la selección de Venezuela"

Diego Maradona fue presentado de manera oficial en el club Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso MX del fútbol mexicano. El astro argentino generó mucha polémica, habló de muchas cosas e hizo una confesión que sorprendió a todos.

En una sala de prensa totalmente abarrotada, con periodistas mexicanos y extranjeros, el 'Pelusa' compareció ante los medios y no dudó en 'disparar' desde el inicio.

Maradona declaró ante lo medios: "Le agradezco a la gente de Dorados por pensar en mí. Tuve un montón de traspiés en mi vida. Tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como si tuviera un hijo en brazos. Podrán decir un montón de cosas, pero desde que dejé la enfermedad (drogas), hace 15 años, por ahí decían el dopaje, yo quiero decirle o explicarle que cuando yo tomaba, era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es dar un paso para adelante. ¿Qué pasó? Hice todo por mis hijas, me quedé sin monedas, me regresé al trabajo y mi hija de cuatro años me convenció de cambiar".

Agregó que "hay personas que hicieron cosas peores que yo, pero nadie habla de ellos en los periódicos. Yo vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón, como lo dejé en Dubái".

El astro argentino continuó diciendo: "No venimos de paseo, ni de vacaciones. Venimos a trabajar, le digo a los hinchas que crean. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no me gusta defenderme, me gusta buscar los partidos".

Diego Maradona dijo que sus jugadores van a entregar todo en el campo y que ha llegado con un buen equipo de trabajo en su comando técnico.

El argentino cuando le consultaron por qué eligió dirigir en la segunda de México a lo que respondió: "Yo respeto a la gente de Dorados, tanto como a la del América. Yo estaba sin trabajo y Dorados me fue a buscar",.

"Tuve ofertas de Argentina, para quedarme buen tiempo ahí. Yo hablé con Maduro y me ofreció la selección de Venezuela. Ya habrá momento para decirle que sí a algunas de esas propuestas. Dorados es importante para mí y para mi familia", concluyó Maradona.