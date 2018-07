Maradona dijo que le robaron el partido a Colombia ante Inglaterra

El árbitro del encuentro de los octavos de final entre Colombia e Inglaterra fue duramente criticado por su desempeño en cual parecía que todos sus fallos y decisiones favorecieron al conjunto inglés, por lo que Maradona se expresó en su programa De la mano del diez, que transmite Telesur, en contra del colegiado.

"Yo tengo clarísimo lo de este árbitro: Geiger, un americano. Qué casualidad que fue quien inventó un penal para Brasil. Nigeria ya lo acusó ante FIFA y le dieron seis meses de suspensión. Y parece que (Pierluigi) Colina, que siempre como árbitro me pareció un tipo bárbaro, como designador de árbitros no me parece bueno", añadió.

El ex jugador argentino le mandó un mensaje a los aficionados de Colombia por el árbitro. "Le pido disculpas a todo el pueblo colombiano pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya googleándolo no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y con las cosas que se jugaba el pueblo colombiano".

Consultado sobre qué le objeta al árbitro del encuentro disputado en Moscú, Maradona refirió que jamás hubo penal a favor de Inglaterra.

"Esto hay que denunciarlo. Yo como capitán de las leyendas le digo a Infantino que esto no puede quedar así. Es un error fatal contra todo un país. Aquí no importa quién lo diga. Importa a un pueblo que hoy estaba esperanzando e ilusionado. Esto debe ser más transparente. Yo le dije a Infantino 'vengo si cambiamos todo'", finalizó el ex seleccionador de la Albiceleste en el programa.