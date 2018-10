Maradona aconsejó a Messi no volver a jugar en la selección de Argentina

Diego Maradona aconsejó a Lionel Messi no volver a la Selección de Argentina al considerar que ha sido injustamente criticado por el pobre desempeño del equipo en el Mundial Rusia 2018, en el que fue eliminado por Francia en los octavos de final.

"Le diría a Lionel Messi que no venga más. Pierde el Sub 15 y la culpa es de Messi, siempre tiene la culpa él. Yo le diría: 'no vayas más, loco', a ver si se la bancan", dijo el actual DT del mexicano Dorados de Sinaloa en una entrevista con el diario Clarín.

Sobre el presente de la selección argentina, el ex futbolista argentino se confesó desencantado. "Hoy la selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso: la pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", afirmó.

Lionel Messi pidió no ser convocado para los amistosos finales del 2018 para concentrarse íntegramente en el Barcelona. La 'Pulga' ha sido muy criticado por los hinchas argentino e incluso algunos piden que ya no sea convocado.