Madre de Cristiano Ronaldo padece segundo cáncer de mama

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, reveló el delicado momento de salud por el que está pasando. Confesó que padece de cáncer de mama por segunda vez y que lucha por sobrevivir.

“Me operaron del otro pecho en Madrid. He hecho radioterapia y ahora estoy luchando por la vida”, aseguró en el programa estrella de la TV matinal portuguesa.

Luego de la confesión, la portuguesa de 64 años de edad no quiso dar más detalles y aseguró que “nadie sabe nada sobre la segunda operación”.

La noticia surge en el marco de la presentación de su línea de aceite y de las tres gamas de vino que lanzó en el mercado.

Asimismo, fue solidaria con Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, ahora que atraviesa instantes difíciles por la muerte de su padre.

“Nunca me llevé mal con ella. Solo que ella habla español y yo hablo madeirense (variedad del idioma portugués típica de la isla de Madeira). La quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz. Al principio los rumores me sentaban mal, pero ahora me dan igual”, añadió Aveiro.