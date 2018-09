Luka Modric fue nombrado Futbolista del Año en premios The Best

Luka Modric, capitán de la selección de Croacia y mediocampista del Real Madrid, ganó el premio al Mejor Jugador del Año en la gala The Best de la FIFA.

El futbolista de 33 años de edad ha tenido un año destacado: primero ganó el Mejor Jugador del Mundial de Rusia 2018, luego el premio al Mejor Centrocampista de la Champions League y ahora se quedó con el Mejor Jugador del Año. Además, el croata estuvo entre el 11 ideal de la FIFA.

“El premio no es solo mío, es también de mis compañeros del Real Madrid y Croacia, de mis entrenadores, y de toda esa gente sin la que no sería posible. También quiero dar las gracias a mi familia, sin su apoyo no sería quién soy, son mi 'The Best'. También me acuerdo del equipo que en 1998 quedaron terceros, fue mi inspiración. Ojalá que también seamos una inspiración para las próximas generaciones”, indicó.

El centrocampista de la "Casa Blanca" destronó al portugués Cristiano Ronaldo, quien había ganado dos veces el premio, y estaba concursando junto a Modric y Mohamed Salah por la distinción.

“Es un gran honor y un bello sentimiento estar aquí, con este increíble trofeo. Me gustaría felicitar a Cristiano y a Salah por la gran temporada que hicieron. Seguro que en el futuro tendrán otra oportunidad de estar aquí”, agregó.