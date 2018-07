Lothar Matthäus: Neymar no necesita sobreactuar

Lothar Matthäus, ex capitán de la selección alemana y campeón del mundo en 1990, consideró que el brasileño Neymar sobreactúa y eso le genera antipatías.

Matthäeus, quien este miércoles acudió a la presentación de los premios The Best de la FIFA en Moscú, opinó que el delantero brasileño se ha ganado críticas porque exagera todas las faltas que recibe.

"Es un jugador de clase mundial que no tendría que exagerar. Es sobresaliente, uno de los cinco mejores del mundo. Entonces, ¿por qué sobreactúa? La gente se ríe de eso con razón", señaló en el encuentro con representantes de la prensa acreditada en el Mundial.

Matthäus consideró que el delantero del París Saint Germain aún debe demostrar que es el mejor, porque "es fácil ganar títulos en Francia".

En ese sentido, el ex capitán alemán, uno de los cuatro jugadores que han participado en cinco Mundiales (junto con los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, y el italiano Gianluigi Buffon) situó a Brasil como el principal candidato al título.

"Me gusta el entrenador de Brasil, Tite. Metió la disciplina europea en las características del juego brasileño. Brasil no sólo mostró un fútbol ofensivo, sino que tuvo disciplina defensiva y para mí es el mejor", respondió al ser preguntado sobre qué entrenador considera que podría obtener el premio The Best de la FIFA.