Los técnicos nominados al premio “The Best”

La FIFA anunció este martes a los 11 entrenadores nominados al premio The Best, los técnicos que destacan son: Pep Guardiola (Manchester City), Zinedine Zidane (ex Real Madrid), Didier Deshamps (selección de Francia), Ernesto Valverde, (Barcelona FC) y Jürgen Klopp (Liverpool).

La lista la completan Massimiliano Allegri (Juventus) y Diego Simeone (Atlético Madrid), sumados a Stanislav Cherchesov (selección de Rusia), Zlatko Dalic (selección de Croacia), Roberto Martinez (selección de Bélgica) y Gareth Southgate (selección de Inglaterra) por lo realizado en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Los 11 candidatos fueron escogidos por un jurado de leyendas de la FIFA y el ganador será elegido en un proceso que tendrá dos etapas, debido a que en el medio habrá un corte en el que se reducirá el listado a sólo tres nominados.