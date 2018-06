Los memes tras el despido de Julen Lopetegui de la selección de España

A un día del Mundial Rusia 2018 y a dos del debut de España ante Portugal, Julen Lopetegui fue despedido por el anuncio de su llegada a Real Madrid como sustituto de Zinedine Zidane. Las redes no se quedaron al margen y, rápidamente, explotaron los memes y las burlas.

