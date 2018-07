Liverpool hizo oficial el fichaje de Alisson Becker

El Liverpool confirmó este jueves el fichaje del portero brasileño Alisson Becker por 67 millones de libras (73 millones de euros), procedente de la Roma, para las próximas seis temporadas.

Alisson, de 25 años de edad, se convierte en el portero más caro de la historia de la Premier League, por encima de su compatriota Ederson, fichado hace un año por el Manchester City por 40 millones de euros.

El arquero brasileño disputó 49 partidos con el Roma la temporada pasada, ayudando a que el cuadro italiano alcanzase las semifinales de la Liga de Campeones, donde cedieron ante el Liverpool.

Además, fue partícipe en los cinco encuentros de Brasil en la pasada Copa Mundial de Rusia, en la que su selección quedó eliminada a manos de Bélgica en cuartos de final.

El brasileño es el cuarto fichaje de los de Jürgen Klopp tras los de Fabinho (50 millones), Nabil Keita (60 millones) y Xherdan Shaqiri (15 millones) y el segundo más caro de la historia del Liverpool, por detrás del de Virgil van Dijk, que costó 84 millones en enero de este año.

Alisson se formó en las categorías inferiores del Internacional brasileño, club que le vendió a la Roma el verano pasado por 8 millones de euros.

El arquero llega al Liverpool para disputarle la titularidad al alemán Loris Karius.

Karius, quien le ganó la partida al belga Simon Mignolet en la portería de Anfield la campaña pasada, ha sido objeto de críticas debido a su desafortunada actuación en la final de la Liga de Campeones, tras dos clamorosos errores que permitieron que el Real Madrid marcase el primer y el cuarto gol del partido.

Además, esta pretemporada Klopp tuvo que mostrarle su apoyo, después de que Karius le costase a los "Reds" un gol en contra en un amistoso contra el Tranmere inglés.

'He's one of the world's best' ��



Jürgen Klopp simply could not pass up the chance to sign @Alissonbecker: https://t.co/gN0qvFl8QO pic.twitter.com/EEZv5MYTGT