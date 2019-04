Juanpi Añor está listo para jugar contra el Barcelona

Luego de dejar prácticamente sentenciada LaLiga con su victoria la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou (2-0), el Barcelona visita el colista, el Huesca, en un partido que Ernesto Valverde aprovechará para dar descanso a algunos de sus mejores hombres.

La Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta a la “misión imposible” de intentar superar al Barcelona en un partido que le medirá al líder de la clasificación y en el que los aragoneses necesitan sumar para mantener vivo el sueño de la permanencia.

En otro momento y en otras circunstancias sería muy difícil doblegar al conjunto catalán, pero las bajas y la posibilidad de rotaciones pensando en el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Manchester United hacen albergar esperanzas al conjunto altoaragonés, de poder sumar los tres puntos que son imprescindibles para seguir teniendo opciones de no descender.

El equipo oscense se aferra a las matemáticas para seguir luchando continuar en Primera, y aunque la lógica hace pensar que superar al equipo de Ernesto Valverde es tremendamente complicado, jueguen titulares o suplentes, la situación de los aragoneses en la tabla clasificatoria supone que estén obligados a no dejar pasar ninguna oportunidad, sea contra el equipo que sea y el potencial que tenga.

Para el partido ante el conjunto catalán, “Francisco” Rodríguez, entrenador del Huesca, tendrá a casi todos los jugadores disponibles ya que recupera al lateral derecho Jorge Miramón de una lesión y al defensa central Xabi Etxeita de una sanción.

La única baja para jugar este sábado es la del lateral Carlos Akapo que sigue con sus problemas de rodilla. Al Huesca no le vale otro resultado que no sea sumar una victoria y por ello se prevé que busque la victoria intentando aprovechar las oportunidades de que disponga frente al conjunto de la Ciudad Condal. La duda estará en si el conjunto oscense mantendrá los tres centrales habituales desde la llegada de Francisco al banquillo, o si optará por una defensa de cuatro para colocar un hombre más en el centro del campo. El venezolano Juanpi Añor espera estar en la alineación titular, pero todo dependerá de la decisión del estratega del club.

El Barsa se juega el pase a la semifinal de la Liga de Campeones el próximo martes ante el Manchester United y, aunque ha dejado bien encarrilada la eliminatoria con el victorioso 0-1 logrado en Old Trafford, Valverde no quiere correr riesgos en su primera visita al Alcoraz en la historia de la competencia. Empezando por Leo Messi, que ayer no se entrenó luego de sufrir un fuerte golpe en la cara en el partido de “Champions”, que le causó una hemorragia nasal y un hematoma en la cara que le obligó a dejar el terreno de juego durante unos minutos.

El astro argentino seguramente descanse ante el Huesca, pero no será el único. El delantero Luis Suárez y el defensa Gerard Piqué son bajas por sanción y seguramente Sergio Busquets, Arthur Melo y Jordi Alba roten también esta jornada.

Será el turno, por tanto, para hombres como Malcom Filipe de Oliveria y Kevin Prince Boateng, a la espera de que Ousmane Dembélé pueda tener también sus primeros minutos luego de la lesión.

También para Samuel Umtiti, que volverá a la titularidad en el eje de la zaga, Arturo Vidal y Carles Aleña, ambos para reforzar la medular. Los azulgranas sacan 11 y 13 puntos a Atlético de Madrid y Real Madrid, respectivamente, a falta de 7 jornadas, un colchón suficientemente amplio para dosificar esfuerzos y poner el foco de atención en su próximo desafío: volver a ganar la Liga de Campeones.

Luego de dejar prácticamente sentenciada LaLiga con su victoria la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou (2-0), el Barcelona visita el colista, el Huesca, en un partido que Ernesto Valverde aprovechará para dar descanso a algunos de sus mejores hombres. La Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta a la “misión imposible” de intentar superar al Barcelona en un partido que le medirá al líder de la clasificación y en el que los aragoneses necesitan sumar para mantener vivo el sueño de la permanencia.

En otro momento y en otras circunstancias sería muy difícil doblegar al conjunto catalán, pero las bajas y la posibilidad de rotaciones pensando en el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Manchester United hacen albergar esperanzas al conjunto altoaragonés de poder sumar los tres puntos, que son imprescindibles para seguir teniendo opciones de no descender.

El equipo oscense se aferra a las matemáticas para seguir luchando continuar en Primera y, aunque la lógica hace pensar que superar al equipo de Ernesto Valverde, es tremendamente complicado, jueguen titulares o suplentes, la situación de los aragoneses en la tabla clasificatoria supone que estén obligados a no dejar pasar ninguna oportunidad, sea contra el equipo que sea y el potencial que tenga.

Para el partido ante el conjunto catalán, “Francisco” Rodríguez, entrenador del Huesca, tendrá a casi todos los jugadores disponibles, ya que recupera al lateral derecho Jorge Miramón de una lesión y al defensa central Xabi Etxeita de una sanción.

La única baja para jugar este sábado es la del lateral Carlos Akapo que sigue con sus problemas de rodilla. Al Huesca no le vale otro resultado que no sea sumar una victoria y por ello se prevé que busque la victoria intentando aprovechar las oportunidades de que disponga frente al conjunto de la Ciudad Condal. La duda estará en si el conjunto oscense mantendrá los tres centrales habituales desde la llegada de Francisco al banquillo o si optará por una defensa de cuatro para colocar un hombre más en el centro del campo. El venezolano Juanpi Añor espera estar en la alineación titular, pero todo dependerá de la decisión del estratega del club.

El astro argentino seguramente descanse ante el Huesca, pero no será el único. El delantero Luis Suárez y el defensa Gerard Piqué son bajas por sanción y seguramente Sergio Busquets, Arthur Melo y Jordi Alba roten también esta jornada.