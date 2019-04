Juan Arango pide intervención extranjera en Venezuela lo antes posible

Juan Arango, ex capitán de la selección Vinotinto, considera que la “única solución” para acabar con la crisis en Venezuela es que haya una intervención extranjera lo antes posible.

“La única solución que yo veo es que haya intervención de una vez, porque esta gente (el oficialismo) no va a salir por la buenas, ni con diálogo ni con nada. La intervención tiene que ser lo más rápido posible”, dijo el deportista en una entrevista con la periodista venezolana Alexandra Cuevas Alliegro.

Comentó que la crisis que atraviesa el país es inhumana. “Los colectivos están asesinando a la gente. Esperemos que los demás países tomen cartas en el asunto, pero urgente”, agregó.

Para Arango es “inaceptable” que la Federación Venezolana de Fútbol permita que se disputen partidos de primera división sin las condiciones mínimas para jugar, debido a la crisis eléctrica del país.

“Con una situación así no se puede jugar. No hay agua, no hay luz. ¿Qué garantías tiene el jugador? También hay que tener un poquito de cabeza de la situación que está pasando en Venezuela”, argumentó.