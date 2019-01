Josef Martínez firmó contrato por cinco años con el Atlanta United

El futbolista venezolano Josef Martínez firmó este miércoles una extensión de contrato hasta el año 2023 con el Atlanta United, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, anunció el club en su web.

"Esto significa mucho para mí debido al afecto que me han mostrado los fanáticos, que muestran a todos los jugadores. He dicho antes que no quiero ir a ningún lado porque esta es mi casa", declaró el valenciano.

Martínez impuso un récord de goles en la última temporada, con 28 anotaciones, y obtuvo el galardón de ser el Jugador Más Valioso en la Copa MLS. También se llevó la Bota de Oro, con 31 goles, y anotó un tanto en la final de ante los Portland Timbers, que dio el campeonato al equipo de Atlanta.

"Estamos emocionados de asegurar el futuro a largo plazo de Josef en Atlanta y esperamos celebrar muchos más logros juntos. Su ética de trabajo y determinación fueron recompensadas al ser nombrado Jugador Más Valioso de la Liga, y lo más importante, el campeón de la Copa MLS con sus compañeros", dijo Darren Eales, presidente de la institución.

El delantero de 25 años de edad tuvo un promedio de 0.93 goles por partido y 1.04 goles por 90 minutos en 54 compromisos de la temporada regular, los cuales ocupan el primer lugar en la MLS.

"Josef es un jugador sobresaliente y estoy muy emocionado de tenerlo comprometido a largo plazo con el club", dijo Frank de Boer, su nuevo entrenador. “Estoy ansioso por trabajar con él y continuar con el gran éxito que ha tenido con Atlanta United ", concluyó.

Con información de Atlutd.com