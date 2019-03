Josef Martínez: El cariño que me dan en Atlanta no lo cambio por otra liga

El venezolano Josef Martínez atendió a EFE en el día de medios de la selección Vinotinto, previo al partido del viernes ante Argentina en el Wanda Metropolitano de Madrid, y declaró que ya consiguió su sueño quedándose en el Atlanta United, porque "el cariño no se compra".

"Yo estuve ya en Italia y el cariño que me dan cada día en Atlanta yo no lo cambio por ninguna liga ni por el equipo más grande del mundo. Para mí Atlanta es mi 'top', mi familia, y por eso decidí quedarme. Yo tengo el mío (su sueño). Vivo el día a día. Para comenzar de cero prefiero quedarme donde estoy. El cariño no se compra y prefiero quedarme donde estoy", aseguró el jugador.

Comentó que le deseá el mayor de los éxitos a Miguel Almirón, con quien compartió la delantera en el Atlanta United y ahora juega con el también venezolano Salomón Rondón en el Newcastle de la Premier League de Inglaterra: "Le deseo lo mejor a 'Miguelito', que es un gran amigo. Él cumplió su sueño, que era ir a Europa".

El valenciano también ponderó la importancia de comenzar a preparar la Copa América, que comienza el 14 de junio en Brasil: "Contento de estar nuevamente aquí para vestir la camiseta de la selección y ver de nuevo a mis compañeros que por muchos meses no nos vemos las caras. Son momentos importantes para nosotros porque se viene una competición muy importante para nosotros en junio como es la Copa América y queremos hacer las cosas bien y comenzar desde el viernes", dijo.