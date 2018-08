Josef Martínez brilló en Partido de las Estrellas de la MLS

Como una verdadera estrella brilló Josef Martínez en el All Star Game de la MLS. Y es que el delantero venezolano volvió a mojar las redes y fue el Jugador Más Valioso de la 14° edición del compromiso.

La Juventus se impuso en la tanda de penaltis (3-5) tras empatar 1-1 ante las Estrellas de la MLS, en el partido que se llevó a cabo este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United, donde milita el venezolano.

12 futbolistas latinoamericanos disputaron el encuentro, incluidos seis que salieron de titulares, encabezados por Martínez, líder goleador de la MLS con 24 gritos y el preferido por los aficionados locales.

La Juventus se puso en ventaja cuando el cronómetro marcaba los 21 minutos, por medio de un tanto de Andrea Favilli. Sin embargo, cinco minutos más tarde, el valenciano colocó el empate luego de una sucesión de rebotes.

En la tanda de penaltis, el campeón italiano acertó los cinco lanzamientos, a través de Nicolo Fagioli, Stefano Beltrame, Grigoris Kastanos, Leandro Fernandes y Mattia De Sciglio.

Graham Zusi, Yoshimar Yotún y Diego Valeri marcaron por los locales. Martínez no vio acción en la tanda, debido a que abandonó el encuentro al minuto 36 por Sebastian Giovinco.

Congratulations to @ATLUTD's @JosefMartinez17, the 2018 #MLSAllStar MVP presented by @Target! pic.twitter.com/uYShdezCq6