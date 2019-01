Jeffrén Suárez se muda al fútbol de Chipre

El futbolista venezolano Jeffren Suárez anunció este martes su incorporación al AEK Lamanca, equipo de la Primera División de Chipre, luego de desvincularse del Grasshopper suizo.

"Desde hoy soy nuevo jugador del @AEK_LARNAKA. Un reto que afronto con mucha ilusión y con ganas de aportar lo máximo de mí", anunció el atacante en su cuenta de Twitter.

Suárez, de 31 años de edad, debutó como futbolista profesional en el año 2008 con el FC Barcelona. Luego jugó en Sporting de Lisboa, Real Valladolid, K.A.S. Eupen y Grasshopper.

Suárez es el primer futbolista nacido en Venezuela que consigue la Liga de Campeones de la UEFA. Asimismo, es el primero en jugar y ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

También es recordado por marcar el quinto tanto del clásico que terminó con "manita" de 5-0 a favor del Barcelona ante el Real Madrid, en la campaña 2010-2011 de la liga española.

Desde hoy soy nuevo jugador del @AEK_LARNAKA ✍ Un reto que afronto con mucha ilusión y con ganas de aportar lo máximo de mí. ��

From today onwards I'm an #AEKLarnaka player, a challenge that I accept with plenty of enthusiasm and I'm willing to give my best! pic.twitter.com/UNWPU90ho6