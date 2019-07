Jan Hurtado en su llegada al Boca: Estoy feliz de llegar a este gran club

El venezolano Jan Hurtado, procedente de Gimnasia de La Plata, será presentado como nuevo jugador de Boca Juniors, luego de cumplir con la revisión médica en Buenos Aires.

El viernes por la noche se aceptaron las condiciones del 'Xeneize' para un fichaje que se realizará en cinco millones de dólares por el delantero nacido en Barinas, según informaron directivos de ambas instituciones a EFE.

"Estoy muy feliz en llegar a este gran club y la mejor de las alegrías. En algún momento se habían frenado (las negociaciones) pero todo pudo resolverse y ahora estoy aquí en Boca", contó Hurtado.

"Boca es un mundo aparte", añadió el venezolano que reconoció contactos con el entrenador Gustavo Alfaro. "Me dijo que estaba contento con la llegada y que me esperaba".

El presidente de Gimnasia de La Plata, donde actuó el venezolano la última temporada, estuvo en Italia donde negoció con Sampdoria y Génova pero sin llegar a un acuerdo.

A su regreso, con la oferta de Boca sobre la mesa, la Comisión Directiva del conjunto platense aceptó su propuesta y el delantero de 19 años de edad firmará su contrato para luego viajar a Tijuana a reunirse con su nueva plantilla en la recta final de la pretemporada.

A Gimnasia le quedarán 2,5 millones de dólares debido a que posee el 50% de la ficha del ahora flamante refuerzo de Boca, que ya había adquirido al comienzo del mercado al mediocentro ofensivo Alexis Mac Allister, procedente de Argentinos Juniors.

Hurtado, que integró la plantilla Sub 20 de la Vinotinto que fue subcampeona en el Mundial de Corea del Sur en 2017, también fue parte de la plantilla de Venezuela del Sudamericano Sub 17 2017 y Sub 20 2019, ambos disputados en Chile.