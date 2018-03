Islandia anunció boicot diplomático contra el Mundial

Por unos momentos, se temió que la selección de Islandia se perdiera Rusia 2018 por una decisión ajena al fútbol. Las redes sociales replicaron una noticia de último momento en el que se indicaba que la equipo nórdico se bajaba del Mundial por razones políticas.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, la información tuvo mayor precisión, descartándose la posibilidad de que Islandia no esté en Rusia 2018 y cerrando la puerta a otras selecciones como Italia, Chile o Estados Unidos.

Lo que sucedió realmente fue que "el gobierno de Islandia en solidaridad con el Reino Unido, sus aliados y socios se une a la respuesta coordinada al ataque químico de Salisbury. Todo el diálogo bilateral de alto nivel con Rusia está suspendido por ahora y los líderes islandeses no asistirán a la Copa del Mundo en Rusia este verano", según publicó la embajada de aquel país en Berlín.

Es decir, la selección de Islandia disputará el Mundial 2018 pero ningún representante del gobierno viajará a Rusia durante la competencia.

Islandia integra el Grupo D del Mundial de Rusia 2018 junto a Argentina, Croacia y Nigeria. Además, este martes enfrentará a la selección peruana en un amistoso en New Jersey por la fecha FIFA.

#Iceland stands in solidarity with #UK over #SalisburyAttack taking diplomatic measures against #Russia . High-level bilat dialogue w/Russia postponed resulting in Icelandic leaders not attending @FIFAWorldCup . We urge Russia to cooperate w/the investigation & @OPCW @ForeignOffice

Iceland Gov in solidarity with UK & allies & partners joins coordinated response to the Salisbury chemical attack. All high-level bilateral dialogue with Russia is suspended for now & Icelandic leaders will not attend World Cup in Russia this summer.https://t.co/vXLD4IH3xo…