Intentaron asesinar a futbolista luego de que su equipo quedara eliminado

En Colombia se vivió el fin de semana uno de los sucesos más violentos que el fútbol de ese país atravesó en los últimos años. En la ciudad de Cali intentaron asesinar al futbolista Juan Sebastián Quintero luego de que Deportivo Cali fuese eliminado del torneo local. Estaba en su auto junto a su hermano y una personas le disparó a quemarropa.

"Yo iba para mi departamento con mi hermano, cuando siento que una persona me golpea el vidrio del auto y veo que me encañona con un arma; lo único que hice fue reaccionar a tiempo y aceleré; sin embargo esa persona me disparó y por fortuna las balas solo golpearon en la puerta. Gracias a Dios salí ileso, lo mismo que mi hermano", relató el jugador según el diario El País de Cali.

Deportivo Cali quedó eliminado antes de llegar a los cuartos de final del torneo colombiano. "Cuando veo al agresor desde la ventana del auto, escucho que me dice 'te maté'. Iba en una moto con un buzo de Deportivo Cali y lo acompañaba una joven que tenía un casco rosa; ahí arranqué, en ese momento el disparo. Miré para atrás veo que seguía tirando", expresó.

"Estas son cosas inexplicables, el fútbol es un juego, atentar contra un jugador es inaudito. Hoy fue conmigo y mañana podría ser contra otro jugador, esto no puede pasar. Vamos a ver qué medidas se toman con la Policía", manifestó Quintero.

El padre del jugador contó su versión. "Habíamos quedado para cenar y cuando lo estaba esperando, recibí una llamada de un amigo que me informó de lo sucedido. Le dispararon al auto en momentos en que Juan estaba con su hermano más chico. La Policía se puso al tanto de esta situación y después de revisar el auto de Juan. Dijeron que se había salvado de milagro. El fútbol no puede llegar a estos extremos", contó.

En un comunicado, la policía de Cali informó que el ataque ocurrió en Jamundí, un suburbio al sur de esa ciudad. Las autoridades añadieron que investigan "para conocer si se trató de un intento de hurto". Sin embargo, Quintero relacionó el ataque con la eliminación de Deportivo Cali, que quedó décimo en la tabla y no pudo llegar a la última etapa. Ahora el futbolista tiene custodia y Deportivo Cali llamó a la "cordura" a sus hinchas.

El futbolista terminó su noche de la peor manera. "No pude conciliar el sueño, pensaba y pensaba en ese momento cuando me apunta y me dispara. por fortuna y gracias a Dios hoy puedo contar el cuento", sostuvo.