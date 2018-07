Iniesta y Torres con desafortunado debut en el fútbol japonés

Los jugadores españoles Andrés Iniesta y Fernando Torres tuvieron este domingo un desafortunado debut con sus respectivos equipos de la liga japonesa, ya que los dos conjuntos cayeron derrotados en casa.

Iniesta llegó el pasado miércoles a Japón para sumarse a las filas del Vissel Kobe, debutó durante un partido disputado en la ciudad de Kobe contra el Shonan Bellmare, que acabó con victoria visitante (0-3) con dos goles marcados en la primera parte y un tercero en la segunda.

Como ya habían anticipado los responsables del Vissel Kobe, Iniesta no figuró en la alineación inicial, pero ingresó al campo en el minuto 59, en reemplazo de Watanabe Chisen, una entrada que fue recibida con una gran ovación de los aficionados locales.

Torres por su parte vistió por primera vez los colores del Sagan Tosu, que perdió 0-1 frente al equipo visitante, Vegalta Sendai, en un partido disputado en la ciudad de Tosu, en el suroeste de Japón.

Con el número 9 a la espalda, entró en el minuto 50, en reemplazo de Tagawa Kyosuke, y aunque el antiguo delantero del Atlético de Madrid y del Liverpool tuvo una participación destacada en el encuentro no suerte a la hora de rematar a puerta.

We carried the goal threat and led the game, but it wasn’t enough. Amazed with the atmosphere by our fans. Let’s keep on fighting together! / Pusimos las ocasiones y el juego, pero no fue suficiente. Encantado del ambiente creado por nuestra gente. A seguir luchando todos juntos! pic.twitter.com/VDBkgrT2pr