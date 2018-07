Iniesta: “Hoy se acaba una etapa maravillosa”

Andrés Iniesta, centrocampista español, anunició este domingo, luego de la eliminación de España del Mundial Rusia 2018, su retiro de la selección.

"Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. Aa nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así", expresó.

Señaló que es la eliminación "deja un sabor malo y duro"; sin embargo, es un momento que han vivido en otras ocasiones.

"Hoy estamos tristes porque no hemos sido capaces de dar un paso más. No hemos estado a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado todo en el partido de hoy. A nivel individual no ha sido la despedida soñada por uno, pero el fútbol y la vida tiene esas cosas", indicó.

Respecto a quien debe asumir la culpa, Iniesta afirmó que los principales culpables siempre serán los jugadores y luego cada uno debe asumir su responsabilidad.