Harry Kane firmó un nuevo contrato con el Tottenham hasta 2024

El delantero estrella del Tottenham Hotspur, Harry Kane, firmó un nuevo contrato que le unirá al equipo londinense hasta 2024, lo que acalla los rumores de una posible salida este verano.

Kane, de 24 años de edad, firmó una ampliación de cinco temporadas con el conjunto del norte de Londres en febrero de 2015 y otra posterior, en diciembre de 2016, hasta 2022.

El Tottenham anunció la renovación a través de un vídeo difundido en Twitter, en el que la imagen de Kane, junto al año 2024, aparece en los videomarcadores del nuevo White Hart Lane, que en estos momentos está en plena construcción.

El máximo goleador mundial en 2017 será el capitán de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia y con esta renovación plasma su compromiso con el club londinense, que también alargó el contrato de su técnico, Mauricio Pochettino, hace un par de semanas.

Esta firma rompe con los rumores que situaban al ariete inglés fuera de la disciplina de los Spurs, especialmente con aquellos que le colocaban en la órbita del Real Madrid.

