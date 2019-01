Harry Kane estará de baja por lesión en el tobillo

El Tottenham Hotspur confirmó este martes que su delantero Harry Kane sufre una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y estará de baja, por lo menos, hasta marzo.

Kane, quien se lesionó el pasado domingo, en el partido que su equipo perdió por 0-1 ante el Manchester United en Wembley, podría perderse los encuentros de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

Esta temporada, el inglés ha anotado 20 goles en 31 encuentros con los "Spurs".

La lesión puede alterar los planes de los de Mauricio Pochettino en el mercado de fichajes, ya que el Tottenham solo cuenta con el español Fernando Llorente en la plantilla como su recambio natural.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6