Hallaron restos de un avión en el que probablemente viajaba Emiliano Sala

Los investigadores británicos afirmaron este miércoles que unos restos de asientos hallados en la costa francesa "probablemente" proceden de la avioneta en que viajaban el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto cuando desaparecieron la semana pasada mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha.

"Luego de un primer examen, hemos concluido que es probable que los cojines procedan de la avioneta desaparecida", anunció la oficina de investigaciones sobre accidentes aéreos, la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB), en un comunicado.

Los restos fueron descubiertos en playas del norte de Francia y transferidos a las autoridades británicas por el organismo francés encargado de investigar los accidentes de aviación civil. La AAIB anunció asimismo querer emprender una búsqueda submarina, con un sonar de rastreo lateral, para encontrar los restos del aparato en una zona de aproximadamente 13 km2.

"Hemos encargado a un navío de control especializado que sondee el fondo marino para intentar localizar e identificar eventuales restos de la avioneta", afirmaron los investigadores. Estas operaciones deben empezar "a finales de semana" y prolongarse "hasta tres días", precisaron.

La familia de Sala también anunció este lunes que contrató un servicio privado de búsqueda submarina, después de que las autoridades británicas abandonaran el jueves las operaciones de socorro. La AAIB dijo estar "en estrecho contacto con las personas implicadas" para "maximizar las probabilidades de localizar el aparato".

Sala y su piloto David Ibbotson volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor Piper PA-46-310P Malibu entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa de Cardiff cuando desaparecieron de los radares hacia las 20H20 GMT, a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.

"Tenemos buenas esperanzas"

La policía buscó durante tres días y un total de más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones, cinco helicópteros y varios barcos, antes de abandonar.

El Nantes acababa de trasferir a Sala al Cardiff por unos 17 millones de euros, un fichaje récord para el club galés que, amenazado con el descenso a segunda división, había puesto todas sus esperanzas en la joven promesa argentina, autor de 12 goles desde el principio de la temporada en la liga francesa. Su desaparición conmocionó a los aficionados de ambos equipos y al mundo del fútbol en general.

Muchas estrellas, en particular de origen argentino como Lionel Messi o Sergio Agüero dieron su apoyo a la familia, quien incluso recurrió al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para que pidiese a las autoridades francesas y británicas que no abandonasen la búsqueda. Gracias a una colecta lanzada en línea, la hermana del jugador, Romina Sala, y su madre, que se desplazaron primero a Cardiff y después a Guernsey, pudieron lanzar una búsqueda privada.

"Sabemos que está acá y lo vinimos a buscar y nos lo vamos a llevar", dijo Romina, visiblemente emocionada. "Yo quiero encontrar a mi hermano", agregó.

"La familia está determinada a encontrar las respuesta que no tiene", agregó el lunes el oceanógrafo David Mearns, directivo de la empresa de búsqueda en el mar Bluewater Recoveries, contratada por los Sala. "No podemos garantizar nada, no podemos garantizar que encontraremos el avión, pero tenemos buenas esperanzas", afirmó.