El Grupo A abre fuegos en la Copa América 2019

Brasil

Apelativo: “La Canarinha”

Jugador Estrella: Roberto Firmino.

Esta sería su segunda participación en Copa América, en la edición de 2015 marcó un solo gol en la victoria ante Venezuela (2-1). El delantero lleva 10 tantos anotados en 32 partidos jugados con Brasil en todas las competencias. Actualmente viene de ganar la Champions League con el Liverpool de Inglaterra.

Selección Brasileña:

La edad media de este equipo es de 28 años, se ubican el puesto 3 del ranking FIFA. En la Copa América Chile 2015 quedó fuera en los cuartos de final a manos de Paraguay en la tanda de penales. En la Copa América, Centenaria que se disputó en Estados Unidos, no superó la fase de grupos. Tiene en su haber un total de siete títulos de campeón en esta competición. La última la consiguió en la edición celebrada en Venezuela en el año 2007.

La selección de Brasil jugó cuatro compromisos preparatorios para la Copa América en donde empató con Panamá (1-1), y posteriormente ganó ante República Checa (1-3), Catar (2-0) y Honduras (7-0). El juego que desplegará Brasil será vertical, priorizando las bandas y la velocidad de sus jugadores, con una puesta en escena táctica 4-2-3-1.

Venezuela

Apelativo: “La Vinotinto”

Jugador estrella: José Salomón Rondón.

Esta sería la cuarta participación del delantero en esta copa tras las realizadas en (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos en 2016). En la Copa América lleva un total de 4 goles en 13 partidos. Su último tanto lo hizo en la derrota ante Argentina (4-1) en los cuartos de final de la Copa Centenaria de 2016. Es el goleador histórico de la selección con 24 goles en 74 partidos en todas las competiciones. Actualmente es jugador del Newcastle de Inglaterra.

Selección venezolana:

La media de edad es de 26 años, actualmente está ubicada en el puesto 29 del ranking FIFA. En la Copa América de Chile 2015 no superaron la fase de grupos, mientras que en la Copa América Centenario, el desempeño del equipo mejoró pero no pudieron superar a Argentina en los cuartos de final. Venezuela es la única selección de Suramérica que no ha ganado esta competencia.

El combinado Vinotinto viene de una larga preparación durante el año, en la que se destaca la victoria conseguida ante Argentina (3-1), y la gira en Estados Unidos en donde enfrentaron con Ecuador en partido que terminó con empate a (1-1), perdieron con México (3-1) y le ganaron a Estados Unidos (3-0). El esquema táctico será el 4-3-3, priorizando el orden defensivo y la salida por las bandas con los extremos buscando en la punta de ataque a Salomón Rondón.

Perú

Apelativo: “Los Incas”

Jugador estrella: José Paolo Guerrero.

Esta sería su quinta participación en Copa América (Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015 y Estados unidos 2016). Acumula un total de 11 anotaciones en 20 partidos de Copa América. Su último gol en esta competición lo hizo en la victoria ante el seleccionado de Haití en la edición Centenaria realizada en 2016. Guerrero acumula 30 goles en 80 partidos en todas las competencias con su selección. Actualmente es jugador del Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Selección peruana:

La edad media del combinado peruano es de 28 años. Se ubican en el puesto 21 del ranking FIFA. En la Copa América Chile 2015 quedaron fuera en las semifinales ante Chile (0-2) y disputaron el tercer lugar ante Paraguay, el cual ganaron. Mientras que, en la Copa América Centenaria Colombia los eliminó en los cuartos de final. Poseen dos Copas Américas que ganaron en el año 1939 y 1975.

El combinado Inca viene de cuatro partidos amistoso previos a la copa, en donde obtuvieron dos derrotas ante El Salvador (0-2), Colombia (0-3) y dos victorias ante Paraguay (1-0) y Costa Rica (1-0). El planteamiento táctico será el 4-2-3-1, buscarán la proyección de sus laterales y la asociación de juego, para dejar con oportunidades claras de gol tanto a Paolo Guerrero como a Christian Cuevas.

Bolivia

Apelativo: “La Verde”

Jugador estrella: Marcelo Moreno Martins.

Esta sería la tercera Copa América que disputa con la selección, las anteriores fueron en el año 2011 y en el 2015. En total lleva dos goles en siete partidos en esta competencia. La última anotación la hizo en la derrota de Bolivia en los cuartos de final de la Copa América Chile 2015 ante Perú (1-3). Martins acumula un total de 73 partidos y 17 goles con Bolivia en todas las competiciones. Actualmente juega con el Shijiazhuang Ever Bright de China.

Selección boliviana:

La edad media del equipo es de 26 años, se ubican en el puesto 63 del ranking FIFA .En la Copa América del 2015 quedaron eliminados en los cuartos de final, mientras que en la Copa América Centenaria quedaron fuera en la fase de grupos. Fueron campeones de la Copa América en el año 1963, único título internacional que poseen hasta el día de hoy.

En los partidos de preparación previos a esta copa, empataron ante Nicaragua (2-2) y tuvieron tres derrotas, ante Corea del Sur (1-0), Japón (1-0) y Francia (2-0). La disposición táctica que Bolivia tendrá para la Copa América será un 4-4-1-1, tomando en cuenta la formación del último partido ante Francia.