Genialidad de Hazard eliminó al Liverpool de la Copa de la Liga

Un golazo de Eden Hazard en los últimos minutos cusó que el Chelsea remontara este miércoles ante el Liverpool, con pizarra de 1-2, para clasificar a la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

La genialidad del belga resolvió un encuentro reñido y disputado, que empezó, al segundo tiempo, con un grito de media tijera de Daniel Sturridge, al minuto 58, y luego Emerson Palmieri facturó el empate parcial, al 79.

A cinco minutos de finalizar el compromiso, Hazard tomó el balón por el costado derecho, se combinó con un compañero, dejó a dos defensores por el camino y con un disparo cruzado dejó cifras definitivas en Anfield.

El Liverpool, que llevaba 23 partidos seguidos ganados en casa y ocho consecutivos sin encajar goles en su feudo, tendrá su revancha el próximo sábado, cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge por la Premier League.

