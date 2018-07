Gareth Bale admitió que le frustró no ser titular en final de la Champions

El futbolista galés Gareth Bale admitió, en una sesión de preguntas y respuestas en su bar de Cardiff, que estuvo frustrado por no iniciar como titular en la final de la Liga de Campeones, que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool; aunque también aseguró que pudo tener un impacto en el partido si entraba al comienzo.

El galés salió desde el banquillo en la segunda parte, y ayudó al Real Madrid a levantar su decimotercera Copa de Europa con dos goles, uno de ellos de chilena.

"Estaba frustrado por no empezar de titular. Sabía que estaba capacitado para participar en el partido y al final lo hice. Fue increíble conseguir ese gol. Fue pura emoción, es una de esas cosas en las que no piensas, simplemente reaccionas", explicó el máximo goleador de la historia de la selección galesa. El galés apuntó que no ha podido ver "demasiadas veces el gol" porque se fue directamente de vacaciones para "desconectar".

El futbolista donó las botas utilizadas en la final al bar tras atender a la sesión de preguntas y respuestas.

La salida de Bale del Real Madrid llenó de rumores la temporada pasada, debido a su participación reducida en el equipo blanco.