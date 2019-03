FVF ratificó contrato por cuatro años con la empresa Givova

El consejo directivo de la FVF ratificó la presencia de la empresa Givova como la encargada del suministro de los uniformes de las selecciones Vinotinto por un lapso de cuatro años.

En 15 días habrá una reunión entre directivos de la FVF y de la empresa italiana para la revisión de las nuevas muestras de producción.

En esa próxima cita Givova se compromete a presentar los uniformes acordados anteriormente, que por inconvenientes de la empresa originaron malestar entre los jugadores del combinado Vinotinto.

Después de esa reunión de revisión, Givova tiene un plazo de 30 días para entregar el primer lote de uniformes a la FVF.

En este acuerdo macro entre la FVF y Givova, la empresa fabricante de uniformes se compromete asimismo a suministrar durante el lapso de cuatro años varios miles de uniformes para vestir a los seleccionados nacionales Vinotinto en sus citas del calendario internacional del fútbol.

Se jugará de día. El Torneo Apertura 2019 de la primera división venezolana continuará este fin de semana con la disputa de los partidos en la undécima jornada, ratificaron este jueves en reunión en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol los miembros del consejo directivo de la organización, junto con los de la Liga Futve y los de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela.

“En esta reunión se acordó dar continuación al campeonato de primera división, pero tomando en cuenta las circunstancias de las fallas en el fluido eléctrico en el país, se decidió que los partidos se disputen en horario diurno para evitar cualquier contingencia”, explicó González.

También se mantuvo como fecha de inicio para el fin de semana la del Torneo de Aspirantes con las filiales de los clubes de primera y segunda división, esto es, para las categorías Sub 19, 17, 15 y 13.

Partidos de la jornada (todos a las 4:00 pm): viernes, Zamora contra Lala FC; sábado,: Aragua frente a Carabobo, Caracas contra Mineros, y Metropolitanos vs Llaneros; domingo, Deportivo Táchira contra Portuguesa, Estudiantes de Mérida frente a Monagas, Trujillanos vs Atlético Venezuela, Lara contra La Guaira, Puerto Cabello vs Estudiantes Caracas y Zulia contra Deportivo Anzoátegui