FVF publicó el calendario de la Liguilla 2018

La Federación Venezolana de Fútbol FVF publicó este martes la estructura correspondiente al calendario de la Liguilla Final del Torneo Clausura 2018.

El anuncio se dio luego de la reunión que sostuvieron las autoridades de la Comisión de Competiciones de la FVF y La Liga Futve con los representantes de los ocho equipos clasificados.

Gerardo Rivero, director de la Comisión de Competiciones de la FVF, informó que la Liguilla se jugará sábado y domingo en la ida y miércoles y jueves en la vuelta.

Todos los partidos de la semifinal serán transmitidos en vivo por TLT y por Goltv. Falta por definir los horarios para los partidos de vuelta y las fases finales.

Así quedó estrucutado el calendario de la Liguilla Final 2018:

Partidos de ida

Sábado 3.11.2018

- Llave C: Estudiantes de Mérida Vs. Deportivo Táchira – Mérida – 4:00 PM

- Llave B: Zamora FC Vs. Deportivo La Guaira – Barinas -7:00 PM

Domingo 4.11.2018

- Llave D: Trujillanos FC Vs. Deportivo Lara – Valera – 4:00 PM

- Llave A: Caracas FC Vs. Monagas SC – Caracas – 7:00 PM

Partidos de vuelta

Miércoles 7.11.2018

- Llave C: Deportivo Táchira Vs. Estudiantes de Mérida – San Cristóbal – Horario por definir

- Llave B: Deportivo La Guaira Vs. Zamora FC – Caracas – Horario por definir

Jueves 8.11.2018

- Llave D: Trujillanos FC Vs. Deportivo Lara – Cabudare – Horario por definir

- Llave A: Monagas SC Vs. Caracas FC – Maturín – Horario por definir

Las semifinales se definirán entre el ganador de la Llave A vs. el ganador de Llave D y el ganador de Llave B vs. el ganador de Llave C.

La ida se jugará el domingo 11/11, en casa de los equipos que ocuparon las últimas posiciones en la tabla. La vuelta será el miércoles 14/11.

En la final del Clausura 2018 se aplicará el criterio anterior. La ida se disputará el domingo 18/11 y la vuelta el miércoles 21/11.

El campeón absoluto de la temporada se definirá el miércoles 28/11 y el domingo 2/12.