Francesco Stifano: “La serie contra Palestino será trascendental”

No habían pasado 24 horas y ya Francesco Stifano, director técnico del primer equipo de Zulia Fútbol Club, no solo podía opinar de su próximo rival en la Copa Conmebol Sudamericana 2019, sino que lo hacía con el criterio, la seguridad y la celeridad que marca el ritmo futbolístico moderno.

Su análisis del Club Deportivo Palestino SADP, equipo chileno que será el rival de los negriazules en la Segunda Fase de la contienda internacional, no dejó lugar a duda: en su mente todos los posibles escenarios están planteados, según Ernesto Vera, de la jefatura de prensa del club zuliano.

Ya conocido el rival el lunes, luego del sorteo realizado en Luque, Paraguay, y confirmado que el partido de ida será el miércoles 22 (4:00 pm) en el “Pachencho” Romero, y que el día 29 (6:15 pm) será la vuelta en San Carlos de Apoquindo, el entrenador dejó saber sus impresiones de lo que él mismo cataloga serán unas semanas de “ilusión para competir en todo”.

—¿Qué opinión tiene del rival que tocó en suerte?

—Palestino es un equipo que viene de disputar un grupo difícil en Libertadores donde peleó la clasificación hasta lo último. Tácticamente maneja dos sistemas de juego y tiene jugadores determinantes arriba, pero lo más importante es el ritmo internacional que trae, que te lo brinda el haber estado en fase de grupos de Conmebol Libertadores. Esta serie la afrontamos como lo que es: algo trascendental para el club y que marca un antes y un después en su historia.

—¿Para usted cómo podemos identificar el fútbol chileno, con qué puede encontrarse Zulia FC en el partido de vuelta?

—Chile es un país que vive el fútbol “a morir”. Sabemos de la historia que tiene con grandes clubes que siempre han estado en el ámbito internacional y otros que, recientemente, uno sigue mucho por la presencia de venezolanos. Personalmente, estoy muy pendiente del fútbol chileno, me gusta mucho, sigo su liga y me agrada la mentalidad que tienen para atacar y para tener la pelota; además, vamos a jugar en una ciudad que siente y vive el fútbol como Santiago y en donde hay muchos venezolanos que sabemos nos van a estar apoyando.

Dos frentes, dos posibilidades. Como se diría en el ajedrez: “Un buen maestro debe estar adelantado en su jugada, pero no por ello descuida su movimiento inmediato”, por ello Stifano sabe que antes de llegar a confrontar a los “tricolores” australes primero debe pasar por un compromiso más que importante, pues la Liga FUTVE lo espera el domingo con una gran oportunidad: acceder al octogonal final del Torneo Apertura 2019.

Zulia Fútbol Club debe ganarle a Deportivo Lara y luego esperar que los resultados sonrían. Los hipotéticos 28 puntos que puede alcanzar parecen una cifra bastante significativa para poder ubicarse entre los 8 primeros lugares.

—Jugar en dos frentes y tenerlos tan cerca. ¿Cómo preparar al equipo para un momento como este?

—Estamos en una situación en que, estamos seguros, muchos no creían que estaríamos. Esta es una semana en la cual nos preparamos para pelear en todos los frentes con la ilusión de competir en todo; por eso nos estamos concentrando en darles a los jugadores lo que necesiten para que puedan estar bien y llegar en la mejor forma posible a ambos compromisos. Este grupo ha sobrepasado cosas difíciles cada día y está no solo en las dos competencias, sino que tiene la manera de seguir trascendiendo.

Palabra de capitán. Además del entrenador, el guardameta y capitán, Leo Morales, figura de gran importancia en el éxito de la Primera Fase ante el boliviano Nacional Potosí, igualmente comentó sobre el conjunto chileno: “Ellos traen ritmo internacional. Los que tenemos más experiencia sabemos que jugar internacionalmente te da un plus y ellos disputaron cinco partidos. Aparte, todos los que están aquí es por mérito propio, así que siempre hay que respetarlos y no decir: ‘Este es más fácil que aquel’. Me hubiese gustado cerrar la serie en casa –dice entre risas– pero igual plantearemos la llave de la mejor forma posible”.