FIFA anunció los uniformes que usarán Francia y Croacia en la final

La selección de Francesa vestirá de azul oscuro y la de Croacia portará su habitual camiseta ajedrezada roja y blanca para la final del Mundial de Rusia 2018

Los galos llevarán su equipación azul más oscura por completo, incluidos pantalones y medias, en tanto que el guardameta vestirá de amarillo, según informó la FIFA.

El combinado balcánico, aparte de su camiseta ajedrezada, portará los pantalones y las medias de blanco. Por su parte, el guardameta irá todo de verde.

La final se llevará a cabo este domingo en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú a las 11:00 am (hora de Venezuela)

The biggest match in football is this Sunday, as @FrenchTeam and @HNS_CFF face each other in the #WorldCupFinal!



Want the team news sent directly to you before the game? Like or Retweet this tweet to receive the #FIFATeamNews! pic.twitter.com/16JOECQyvL